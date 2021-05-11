Введение миротворцев ООН в Донбасс маловероятно – Гутерриш

Появление миротворцев ООН в Донбассе пока исключено, так как в организации не могут добиться консенсуса по этому вопросу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Позиции относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть на Украине, очень разнятся. Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу», – приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Напомним, о необходимости более активного участия ООН в урегулировании конфликта в Донбассе и введения миротворцев в зону конфликта ранее было заявлено в резолюции Европарламента.

Между тем, против участия миротворцев ООН выступали в Киеве. Там настаивают на расширении миссии ОБСЕ в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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