Доход его жены: Елена Аксенова зарабатывает в 7 раз больше главы Крыма

Доходы главы Крыма Сергея Аксенова в 2020 году сократились почти на 21%, зато его жена заработала на 60% больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте крымского правительства глава республики в 2020 году заработал 3,4 млн рублей. В 2019 году его доход 4,3 млн, что превышало показатели 2018 года почти в 1,5 раза.

Почему у Аксенова так «скачет» зарплата, не совсем ясно: никакого имущества у него нет, так что продать что-либо, что объяснило бы резкий рост в 2019 году и спад в 2020, он не мог. Разве что по каким-то причинам ему сократили зарплату, но эта версия выглядит весьма сомнительно.

А вот супруга главы Крыма в минувшем году существенно улучшила свое материальное положение: ее доход вырос почти на 9 млн рублей – с 14,7 млн в 2019 году до 23,4 млн в 2020.

Это прибыль можно объяснить продажей: в 2019 году у Елены Аксеновой в собственности находились 3 квартиры и 11 нежилых помещений, а по итогам 2020-го осталось 8 нежилых помещений общей площадью 562,3 кв метра, к коим добавилось нежилое здание площадью 197,6 квадратов.

Пользуется госпожа Аксенова теми же жилым домом (577,5 квадратных метров) и земельными участком (607 квадратов), что и ее муж, а еще – отдельно от супруга – двумя земельными участками площадью 961 и 370 квадратных метров.

Кстати, ранее дом и участок, которыми пользуется семья, были оформлены на Елену Аксенову.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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