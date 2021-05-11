За участие в водоснабжении Крыма: на Украине призвали возбудить уголовные дела против Grundfos и Siemens

Датская компания Grundfos и немецкая Siemens поставили высокотехнологичное насосное оборудование для Бештерек-Зуйского водозабора в Крыму, обеспечивающего водой Симферополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший «представитель президента Украины в Крыму», киевский юрист-международник Борис Бабин.

По его словам, поставки осуществлены якобы в обход европейских санкций, и поэтому необходимо привлечь эти компании к уголовной ответственности.

«Оборудование является сложным. Это, извините, не какой-то там дачный насос. Это промышленное оборудование. Оно нуждается в сертификации, в страховке, в гарантийном обслуживании. В данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установке на местности. Как уже доказали эксперты, эти насосы очень специализированные, они имеют повышенную мощность. И здесь очевидно, что изначально они проектировались на выкачку воды любой ценой», – утверждает Бабин.

«Никто не запрещает Украине сегодня возбудить уголовное дело против менеджмента Siemens. Внести Siemens в санкционные списки вместе с датскими партнером. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что, если хоть одна крупная компания попадет в украинские списки, для всех остальных это будет уроком», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского юриста.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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