Крым и Севастополь оказались в числе российских регионов с самой высокой ставкой по ипотеке

Крым и Севастополь вошли в число российских регионов с самой высокой ставкой по ипотеке по итогам I квартала 2021 года. Об этом сообщили в Банке России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая высокая средняя ставка зафиксирована в Чечне – 7,85%. Второе месте занял Севастополь с показателем 7,76%, третье – Тува, где средняя ставки ипотеки составила 7,71%. Ингушетия занимает четвертую строчку (7,62%). Замыкает пятерку регионов с наиболее дорогими ипотечными кредитами Крым (7,61%).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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