В Крыму силовики застрелили подозреваемого

В Крыму силовики застрелили мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранительные органы проводили «следственные действия» в нескольких районах республики. Во время задержания подозреваемых в пригороде Симферополя один из них начал отстреливаться, и его ликвидировали.

Другие подробности пока не сообщаются. По предварительным данным, погибший был гражданином Узбекистана.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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