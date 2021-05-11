Ожидания были сильно завышены: в Крыму подвели итоги майских праздников

Крымские власти заявляют, что майские праздники прошли успешно. Правда, как и в новогодние каникулы, ожидания оказались далеки от реальности. Напомним, правительство РК неоднократно заявляло, что исходя из данных бронирования, в первую декаду мая Крым посетит не менее 1 млн человек. На самом деле туристов приехало в 2 раза меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнули 520 тысяч человек, заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов, подчеркнув, что это на 72% выше уровня 2019 года и рекордная цифра за весь постсоветский период.

«Значительно вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Доля автотуристов в этом году на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% – ж/д транспортом, менее 1% – через границу с Украиной.



В период майских праздников туристов принимали порядка 700 официально зарегистрированных средств размещения. Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80% – 85%. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95%, отели 4 звезды – на 90%, 3 звезды – на более чем 75%», – сообщил глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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