Куча проблем за свои же деньги: эксперт раскритиковал крымский турсервис

Туристы, приехавшие в Крым на майские праздники, поимели кучу проблем за свои же деньги. Об этом заявил основатель и руководитель Hotel Business Academy и Hotel Business Forum Алексей Волов.

Как уже сообщал «Новый День», с 29 апреля по 10 мая в РК, по официальным данным отдохнули 520 тысяч человек. И заплатили за это втридорога.

«Нашему брату-туристу, как водится, под личиной развития внутреннего туризма и крики 'ура-патриотов' предлагают поиметь кучу проблем за его же бабки – и в этом году вполне немалые. А туристическому сообществу вполне конкретно нажиться на проблемах туриста, чему многие, увы, рады, – написал Алексей Волов на своей странице в Facebook. – Из-за образовавшегося монопольного положения цена на размещение выросла кратно. Это все знают. Тот гостиничный продукт, что на материковой части стоит условно не более 4 тыс рублей, в Крыму сейчас продается за 12 тыс – 14 тыс. И мы говорим об обычном стандартном номере в среднего уровня отеле».

Эксперт отмечает: если есть возможность зарабатывать, тем более на сезонном рынке, это, конечно, нужно делать. Но при этом необходимо поднимать и качество услуг, а в Крыму на это смотрят иначе.

«Цену повысить в три раза? – Не вопрос. Ведь многие слышали про revenue management, да и много ли ума-то надо умножить на три? Но вот воду в бутылках поставить при этом в номер почему-то не дзинькает – ведь есть общий кулер на этаже, и так сойдет! За 3 – 4 тыс сошло бы, но если вы берете 12 тыс – простите, удосужитесь потратить 30 рублей на 2 бутылки воды», – пишет эксперт.

Еще одна проблема: чистота. По мнению Волова, профессионально убирать не умеет почти никто:

«Лежишь ты на полу в номере, делая утреннюю зарядку, и лицезреешь под своей кроватью ржаные сухарики и салфетки, оставленные предыдущими постояльцами. Как вам такое в номере за 12 тыс?»

Критике профессионала подверглись и убогое меню в отельных ресторанах, и отсталая курортная инфраструктура, и состояние пляжей, и привычка сбрасывать сточные воды прямо в море.

Что любопытно, крымские отельеры с критикой соглашаются: «Все так и есть, ситуация печальная», – комментируют они пост Волова, отмечая, что в условиях низкой конкуренции ситуация не изменится. Кроме того, участники обсуждения возложили часть ответственности за ситуацию на самих туристов, соглашающихся с низким уровнем сервиса: «Изменить положение дел можем только мы сами, требуя, настаивая и голосуя ногами».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.05.21

Ожидания были сильно завышены: в Крыму подвели итоги майских праздников. / В Крыму силовики застрелили подозреваемого. / Крым и Севастополь оказались в числе российских регионов с самой высокой ставкой по ипотеке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»