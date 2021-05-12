ФСБ прокомментировала ситуацию с ликвидацией подозреваемого в Крыму

В ФСБ России официально прокомментировали ситуацию с ликвидацией подозреваемого в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», 11 мая правоохранительные органы проводили следственные действия в пригороде Симферополя.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. Подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. ФСБ. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», – сообщили в ведомстве.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Симферополь, Олег Яковенко

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