В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, предупреждение касается центральных и восточных районов полуострова. Опасность возгораний сохранится в ближайшие 3 дня: с 12 по 14 мая.

Отметим, что на Южном берегу Крыма сегодня возможен дождь.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.21

ФСБ прокомментировала ситуацию с ликвидацией подозреваемого в Крыму. / Куча проблем за свои же деньги: эксперт раскритиковал крымский турсервис. / Ожидания были сильно завышены: в Крыму подвели итоги майских праздников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»