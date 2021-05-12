В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, предупреждение касается центральных и восточных районов полуострова. Опасность возгораний сохранится в ближайшие 3 дня: с 12 по 14 мая.
Отметим, что на Южном берегу Крыма сегодня возможен дождь.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 12.05.21
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