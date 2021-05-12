В Крыму за сутки от коронавируса скончались 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 41 тысяча 679 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 269 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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