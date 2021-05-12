В Крыму задержали мужчину, грозившего расстрелять школу

В Крыму задержали мужчину, грозившего «расстрелом» в одной из школ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина разметил в соцсетях посты, в которых сообщил о подготовке теракта в учебном заведении. Сегодня ночью сотрудники ФСБ задержали автора в Красногвардейском районе. Он заявил, что всего лишь хотел проверить оперативность спецслужб.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 12.05.21
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