В Крыму задержали мужчину, грозившего расстрелять школу

В Крыму задержали мужчину, грозившего «расстрелом» в одной из школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина разметил в соцсетях посты, в которых сообщил о подготовке теракта в учебном заведении. Сегодня ночью сотрудники ФСБ задержали автора в Красногвардейском районе. Он заявил, что всего лишь хотел проверить оперативность спецслужб.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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