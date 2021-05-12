В Крыму продолжается рост заболеваемости COVID-19

В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 5 по 11 мая в РК зарегистрировано 712 случаев ковида, это на 2,2% больше, чем за предыдущую семидневку. Наиболее сложная ситуация отмечается в Симферополе, Алуште, Кировском, Советском и Красноперекопском районах.

Возросло и число госпитализированных пациентов: в стационар пришлось поместить более половины вновь заболевших – 388, что на 5% превышает предыдущий показатель и говорит об усилении тяжести течения заболевания.

Сегодня в условиях стационара лечатся 1 тысяча 593 крымчанина, 109 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 8 подключены к аппарату ИВЛ, 19 проходят неинвазивную процедуру ИВЛ, 441 человек получает оксигенотерапию.

За неделю зафиксировано 32 летальных случая. Общая летальность инфекции составляет 3%.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается и в Севастополе, но более существенный, чем в РК: за неделю выявлено на 12% заболевших больше, чем за предыдущие 7 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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