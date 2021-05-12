В Крыму введены ограничения на передвижение большегрузов в дневное время. Соответствующий приказ подписал министр транспорта РК Евгений Исаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет будет действовать если температура воздуха превысить +32 градуса Цельсия: тяжеловесным транспортным средствам в период с 10 до 22 часов будет нельзя выезжать на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.

Ограничения устанавливаются на срок с 1 июня по 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, доставку продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, военной и дорожно-строительной техники, а также пассажирские перевозки автобусами.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.05.21

Украина переоборудует свои аэродромы для приёма боевой тактической авиации НАТО. / Полиция Украины завела 17 уголовных дел за «коммунистическую символику» в День Победы. / В Крыму продолжается рост заболеваемости COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»