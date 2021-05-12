Порошенко подал в суд на журналиста за утверждение о «сговоре с Путиным»

Петр Порошенко подал иск против известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона за клевету.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили адвокаты экс-президента Украины.

Основанием для подачи иска послужили заявления Гордона о том, что Порошенко в 2014 году «вступил в преступное соглашение с президентом России Владимиром Путиным и приказал в рамках этого преступного соглашения украинской армии оставить Мариуполь». По словам Гордона, только «отказ» самого Путина «захватывать Мариуполь» якобы остановил ополчение Донбасса на подступах к городу.

«У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев по поводу политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Но когда речь заходит о злоупотреблении свободой слова и о том, что любая клевета, если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение», а дальше идет не мнение, а утверждение – пользуется иммунитетом. Это не так», – сказал адвокат Петра Порошенко и добавил, что сторона защиты будет требовать «признать недостоверными распространенные утверждения».

«Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова – это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова – это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух», – добавили адвокаты Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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