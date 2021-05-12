«С танками в городах»: Украину ждёт финансовый крах, пострашнее МММ – экс-министр

Почти половина госдолга Украины составляют пустые, ничем не обеспеченные гособлигации. При этом Киев продолжает наращивать заимствования, бесконечно повышая проценты по выплатам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

По его словам, неизбежный крах гоударственной финансовой пирамиды грозит существованию самой Украины.

«Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки. Вместо выполнения важной миссии стимулирования экономики, они ведут паразитарный способ существования и стимулируют такое же поведение действующей власти», – отметил экс-министр.

«Как и любая долговая пирамида, правительственная пирамида ОВГЗ несет огромную опасность. Однажды возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет. И тогда пирамида, как мыльный пузырь, лопнет. Так было с МММ, так было с российской долговой пирамидой 1998 г. и украинской 1999-го.

Если не остановиться сейчас, мы можем пойти по плохому сценарию Аргентины. Там из-за краха правительственной долговой пирамиды была парализована финансовая система. Не функционировали коммунальные службы, не было электричества, воды и света. Массовые погромы и мародерства пришлось прекращать с помощью танков, которые завели в города, чтобы успокоить толпу.

Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться, и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытно-общинному строю», – приводит слова украинского финансиста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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