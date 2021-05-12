В Крыму перевернулась скорая, есть пострадавшие

В Крыму машина «скорой помощи» попала в ДТП, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «скорая» везла коронавирусного больного в горбольницу №7 Симферополя. На Объездной дороге, пытаясь объехать пробку, автомобиль с включенными проблесковым маячками и сиреной выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

От удара «скорая» упала на бок.

По данным МВД РК, в ДТП пострадали водители обоих автомобилей и пациент «скорой». Все трое госпитализированы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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