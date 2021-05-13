В Севастополе заморозили проект городской электрички

Несмотря на активный пиар городской электрички в Севастополе, этот проект то ли отменили, то ли отложили.

Суда по информации с сайта госзакупок РФ, Крымская железная дорога (ФГУП «КЖД») отменила конкурс на проектирование объектов городской электрички в Севастополе. Из извещения на отмену государственной закупки следует, что возникла необходимость «привести в соответствие техническое задание по процедуре закупок».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об отмене принято после совещания с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, курирующим в правительстве Крым и Севастополь.

Напомним, предполагаемая стоимость запуска городской электрички – 4 млрд руб. Проложить от вокзала рельсы и пустить по ним рельсовые автобусы предполагается по двум маршрутам.

В конце марта Крымская железная дорога объявила конкурс на проектирование объекта капитального строительства по организации движения «городской электрички» с использованием рельсовых автобусов РА-3 в тактовом движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-Камышовая бухта, Севастополь-Золотая балка. Начальная цена контракта составляла почти 115 млн рублей.

Теперь опубликована объяснительная записка, которую исполняющему обязанности генерального директора ФГУП «КЖД» Геннадию Фролову подал и.о. главного инженера предприятия Дехтярев Д.Н: «Учитывая невозможность внесения изменений в существующую процедуру, данную процедуру требуется отменить», – пишет он.

В администрации Крымской железной дороге РИА «Новый День» подтвердили, что закупка проекта отменена.

Надо сказать, севастопольцы скептически отнеслись к идее городской электрички: странным показалось расположение будущих остановок – в безлюдных местах. Кроме того, насмешливые комментарии вызвала и стоимость объекта: «На первый проект очистных сооружений тоже было выделено 4 млрд, но подрядчики убежали, роняя тапки, до сих пор ничего не реализовано. Строительство одиозной ж/д ветки в Инкермане, которая подняла всю общественность, тоже 4 млрд…»

Означает ли «приведение в соответствие технического задания» его кардинальное изменение, как оно повлияет на сроки проектирования и дальнейшего строительства (или существования) объекта – пока неизвестно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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