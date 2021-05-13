В текущем году в Крыму ожидается дефицит некоторых фруктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, температурные аномалии, фиксирующиеся в Крыму с начала 2021 года, привели к сильному повреждению цветковых почек персиков и абрикосов.

Нетипичность прошедшей зимы заключалась в том, что периоды интенсивного потепления сменялись периодами резкого похолодания, а холодное начало мая и прогнозируемое потепление во второй половине месяца свидетельствуют о том, что температура остается неустойчивой.

«В конце января и в начале февраля температура в некоторых регионах Крыма поднималась до +18 градусов днём, а с 14 по 20 февраля опускалась до -15 градусов в столице и -18 градусов в степных и предгорных районах, – рассказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимир Рябов. – В итоге, некоторые плодовые культуры (персики и абрикосы), завершив период биологического покоя, начали преждевременную вегетацию. Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 80% – 90% от общего количества заложившихся цветков.

Наибольшие повреждения получили деревья в предгорной части Симферопольского района, а в западной и восточной частях Крыма ущерб оказался меньше. А вот семечковые и косточковые культуры (черешня, вишня и слива) полностью сохранили свой урожай, благополучно пройдя «климатические качели» января и февраля благодаря более продолжительному периоду биологического покоя и высокой морозоустойчивости.

«Черешня, вишня, яблоня и груша, против обыкновения, начали цвести только в первых числах мая и благополучно отцвели при теплой погоде: произошло нормальное опыление, полноценное оплодотворение, образовалась обильная завязь. Это связано с тем, что холодный апрель задержал вегетацию семечковых и косточковых культур, и они начали цвести, когда миновала опасность весенних заморозков, – отметил Рябов. – Таким образом, несмотря на возможный недобор абрикосов и персиков, в целом урожай плодовых культур в текущем году ожидается высоким».

По словам ученого, тенденция глобального потепления продолжает нарастать: 2020 год оказался самым теплым за последние 30 лет. Ожидается, что подобная ситуация сохранится и в 2021 году, что должно иметь положительное значение для развития садоводства в Крыму в целом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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