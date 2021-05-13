В Крыму за сутки зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 41 тысяча 778 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 274 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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