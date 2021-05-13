В ГУП «Вода Крыма» сменился руководитель

Руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальной причиной отставки сало стояние здоровья Баженова.

Новым руководителем «Воды Крыма» назначен первый заместитель министра ЖКХ РК Максим Новик. Он уже работал в ГУПе: с июля 2018 года был заместителем генерального директора по строительству, с сентября 2020 года руководил Симферопольским филиалом. В минЖКХ ушел в апреле 2021-го.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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