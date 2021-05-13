Отставка главы ГУП «Вода Крыма» носит политический характер

Отставка гендиректора ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова не связана с его здоровьем, хотя, учитывая текущую ситуацию, его состояние реально могло пошатнуться.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня глава РК Сергей Аксенов сообщил об отставке Баженова, объяснив кадровые перемены состоянием его здоровья. Однако наблюдатели считают, что вопрос водоснабжения полустрова – политический, и теперь уже бывший распорядитель крымских вод стал заложником противостояния двух «башен Кремля».

«В одних башнях считают, что вода в Крыму есть и полуострову ничего не угрожает. И это мнение активно доносят до президента, – пишет telegram-канал «Крымская П». – В противоположенной, наоборот, кошмарят ситуацию и считают актуальным вопрос строительства опреснителей с увеличением в разы денег и сроков ФЦП.

Вице-премьер РФ Хуснуллин как раз из тех, кто вместе с Росгеологией уверен в том, что вода под полуостровом есть, и ее необходимо разведать и добывать в необходимых количествах. Что в корне не вяжется с мнением куратора крымской ФЦП минэковского Назарова и властей Крыма.

Сегодняшний уход Баженова – это не необходимость, а следствие. Контракт у Баженова истекал в декабре этого года, и ничего не предвещало резкой смены руководителя «Воды Крыма», тем более, он был на своем месте. Ничего – до совещания у Хуснуллина по воде.

В Крым по команде последнего летит большая группа из Минстроя России под руководством замминистра Егорова, со слов источника из аппарата министра Файзуллина – «спасать ситуацию».

Что они могут тут спасти, пока не совсем понятно».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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