В Крыму строители не поделили деньги, есть жертвы

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего строителя. Выяснилось, что с мужчиной расправились его коллеги.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, строители, работавшие на одном из объектов города, поссорились при распределении заработка. Трое из них в нетрезвом состоянии избили четвертого тяжелыми предметами.

От полученных травм пострадавший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, сообщники сбросили тело в яму и забросали его строительным мусором.

Спустя время убитого обнаружили другие рабочие при уборке территории.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин в возрасте 30, 32 и 35 лет. Они обвиняются в совершении убийства по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 13.05.21

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