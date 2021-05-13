Новейший сторожевик Черноморкого флота навёл шороху у берегов Одессы

Госпогранслужба Украины разразилась паническим срочным заявлением о появлении у берегов Одессы новейшего российского сторожевого корабля «Павел Державин».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в украинской погранслужбе назвали российский сторожевик «ракетным корветом».
Сообщается, что корабль Черноморского флота с позывным «Бугель 363» подошёл к порту Ильичёвск под Одессой на расстояние 30 километров для сопровождения покидающего Украину американского фрегата «Гамильтон».
«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», – приводит «ПолитНавигатор» слова пресс-секретаря регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины Натальи Гуменюк.
Фрегат «Гамильтон» принимал участие в совместных с Украиной учениях и уже сопровождался российскими кораблями, когда вошёл в Чёрное море.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 13.05.21
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