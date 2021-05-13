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Четверг, 13 мая 2021, 18:10 мск

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Новейший сторожевик Черноморкого флота навёл шороху у берегов Одессы

Фото: kchf.ru

Госпогранслужба Украины разразилась паническим срочным заявлением о появлении у берегов Одессы новейшего российского сторожевого корабля «Павел Державин».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в украинской погранслужбе назвали российский сторожевик «ракетным корветом».

Сообщается, что корабль Черноморского флота с позывным «Бугель 363» подошёл к порту Ильичёвск под Одессой на расстояние 30 километров для сопровождения покидающего Украину американского фрегата «Гамильтон».

«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», – приводит «ПолитНавигатор» слова пресс-секретаря регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Украины Натальи Гуменюк.

Фрегат «Гамильтон» принимал участие в совместных с Украиной учениях и уже сопровождался российскими кораблями, когда вошёл в Чёрное море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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