Плата за тщеславие: крымчанка «сожгла» 350 тысяч рублей, чтобы сын стал знаменитым

Крымчанка так хотела, чтобы ее сын стал знаменитым, что, не задумываясь, отдала мошенникам 350 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юный житель Феодосии решил стать популярным блогером, но для этого нужно было раскрутить аккаунт в соцсетях. Парень логично рассудил, что нужно обратиться за помощью к профессионалам и довольно быстро нашел в интернете помощников.

Но работа специалиста, как известно, стоит недешево: за раскрутку у будущей звезды попросили 350 тысяч рублей. Блогер пришел за деньгами к маме, и та согласилась заплатить за светлое будущее ребенка.

Однако после того как деньги перевели на указанный счет, гуру продвижения перестали выходить на связь. У матери закралась мысль, что их с сыном обманули, и она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, но перспективы у него неоптимистичные: в ходе следствия выяснилось, что номера телефонов и банковские карты мошенников зарегистрированы на Украине.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 13.05.21

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