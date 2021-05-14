В Крыму за сутки выявлено более 100 новых случаев коронавируса

За 13 мая на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 41 тысяча 879 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 279 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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