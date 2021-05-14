Глава Крыма и экс-губернатор Севастополя стали аутсайдерами соцсетей

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло стали аутсайдерами рейтинга по упоминаемости руководителей регионов в соцсетях, составленного Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, интерес к работе губернаторов в соцсетях в апреле резко снизился: глав регионов упоминали на 11% меньше, чем в предыдущий период.

Наиболее значительно упал интерес к работе главы Крыма Сергея Аксенова: о нем вспоминали в 2 раза реже, чем раньше.

Лидерами по доле негативных комментариев на в юных регионах России стали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло (16,4%) и глава Чечни Рамзан Кадыров (14,7%).

«Для Кадырова такая полярность мнений привычна, а вот на недавно назначенного Меняйло обрушился вал общественного негатива из-за невнятной кадровой политики», – комментирует ситуацию telegram-канал «Акценты».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.05.21

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