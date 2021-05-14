В центре Севастополя изуродовали историческую входную группу, чтобы защититься от вандалов

В Севастополе жители исторического центра изуродовали входную группу, чтобы защититься от вандалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла на Большой Морской улице: обитательница дома №39 решила восстановить исторический облик здания, построенного в 50-х годах прошлого века. Поскольку единомышленников у нее не нашлось, женщина за свой счет облицевала плиткой пол и стены подъезда, а также заказала в Санкт-Петербурге деревянные двери с застекленными фрамугами – точную копию первоначальной входной группы. Дверь установили в раках капитального ремонта. Поставили доводчик и магнитный кодовый замок.

Фото группы «Архитектура Севастополя» (VK)

Но выяснилось, что далеко не всем жильцам понравилась парадная дверь: «Она недостаточно защитит их от враждебного внешнего мира! Видимо, Большая Морская в 2021 году – это страшное, опасное место, где толпы наркоманов и проституток только и мечтают, как попасть в ваш подъезд и навредить. Поэтому нужно ставить только глухую железную дверь, только она своим уродством отпугнет все живое! – комментируют ситуацию в соцсетях. – Как выглядят подобные двери, можно видеть по всему Севастополю: фонд капремонта делает одинаковые проекты для всех домов подряд – неважно, «панелька» это или «сталинский ампир».

Жильцы мечтали вернуть все, как было. Фото группы «Архитектура Севастополя» (VK)





Жильцы объявили собрание собственников, на котором постановили: стеклянную дверь заменить на глухую железную. По их мнению, только так можно защититься от толп молодежи и туристов, желающих испоганить их красивый подъезд, а стеклянная дверь, выставляющая на показ эту красоту, лишь притягивает вандалов и прочие асоциальные элементы.

Дама, оплатившая и ремонт подъезда, и дверь, пыталась отстоять свое детище, но проиграла.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.05.21

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