Украинец зарезал крымчанку консервным ножом

В Крыму завершено следствие по делу о жестком убийстве жительницы Нижнегорского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 5 июля 2020 годжа женщина вместе со своим сожителем, гражданином Украины, была в гостях в одном из сел Джанкойского района. Между ними вспыхнула ссора, и ревнивый мужчина нанес гражданской жене более 90 ударов консервным ножом, 15 из которых – в голову. Женщина потеряла сознание.

Мужчина посадил сожительницу в автомобиль и возил ее по территориям Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, пока 38-летняя женщина не умерла. После этого он оставил тело на территории больницы и скрылся. У погибшей осталось трое детей.

Мужчина обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В настоящее время материал направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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