В Крыму с новой силой вспыхнули разговоры о скорой отставке Аксенова

В Крыму с новой силой вспыхнули разговоры о скорой отставке Сергея Аксенова: поводом стало награждение главы РК орденом Александра Невского.

«Дискурс об отставке Аксенова сформирован, прежде всего, в силу его исчерпанности управленческих возможностей, – написал telegram-канал «Незыгарь». – Параметры социально-экономического развития региона говорят о провалах в социальной сфере, ЖКХ и, особенно, в части реализации инфраструктурных проектов.

Фактор Аксенова был востребован на этапе вхождения Крыма; он был важен как кризисный менеджер. Но региону нужен сейчас проектный менеджер, умеющий работать с масштабными задачами.

Эксперты констатируют низкую управляемость Крымом и отмечают очевидные проблемы во взаимоотношениях с главами муниципалитетов, которые заставляют Аксенова заявлять о сомнительных инициативах, таких, как угроза введения GPS-трекеров для контроля за перемещениями региональных чиновников.

Сам Аксенов понимает шаткость своего положения: в Крыму говорят, что глава не получил согласия Системы и не возглавит список «Единой России» на думских выборах в Крыму.

При этом Аксенов считается хорошим политическим управленцем-комиссаром. «Как политический комиссар Аксенов зарекомендовал себя достаточно высоко. Он улавливает политические тренды; он четко выполняет политические установки и полностью лоялен Кремлю».

По словам источников, назначение Аксенова полпредом в Сибирь станет знаком для местных элит: глава Крыма унитарист. Аксенов в силу исторических особенностей знает что такое региональная фронда; он понимает природу региональных элит. А, следовательно, будет принципиально бороться с регионалами, нацеленными на автономность и политическую субъектность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поддерживающие версию скорой отставки главы РК утверждают, что его заслуги во время Крымской весны уже перечеркнуты бэк-граундом и ошибками, совершенными в последующие 7 лет. Один из серьезных просчетов – кадровая политика: «До следующих местных и парламентских выборов в Крыму – чуть больше трех лет. Останься Аксенов до конца второй каденции, и в управлении сохранятся все друзья, родственники и бизнес-партнеры еще минимум на пять лет», – отмечает telegram-канал «ЧКХ».

Сторонники отставки, что назначение Аксенова на пост полпреда в Сибирском федеральном округе вполне вероятная возможность выхода из сложившейся ситуации. Еще один вариант: остаться первым номером в региональном списке «Единой России» и получить мандат депутата Госдумы.

Противники отставки оперируют тезисами в стиле «Этого не может быть, потому что не может быть никогда»: «У Аксенова благословение Путина на руководство регионом после Русской весны и Воссоединения. События семилетней давности Путин считает своей личной Великой Победой, а участников – своими боевыми товарищами. Аксенов среди них. Он будет руководить регионом, пока не устанет и сам не попросится на заслуженный отдых», – утверждает telegram-канал «РИА82», добавляя: «Никто не отправляет в отставку губернатора, когда уже стартовала избирательная кампания в ГД РФ» (губернатор Севастополя Сергей Меняйло ушел в отставку в июле 2016 года – менее чем за 2 месяца до парламентских выборов – прим. РИА «Новый День»).

Кроме того, противники версии скорой отставки заявляют, что на подобные вбросы «тратятся огромные деньги – не менее 10 млн рублей каждые полгода». Кто конкретно тратит такие деньги, не поясняется.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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