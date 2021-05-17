Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 42 тысячи

Более 200 новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за минувшие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 15 мая, республиканский минздрав зафиксировал 102 заболевших, вчера – 99. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 42 тысячи 178 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 288 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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