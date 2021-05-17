Власти Крыма больше не будут отчитываться перед населением о работе по устойчивому водоснабжению

Власти Крыма больше не будут отчитываться перед населением о работе по устойчивому водоснабжению: еженедельные брифинги отменены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезность проблемы правительство РК признало только в августе минувшего года, когда пришлось ввести график подачи воды в Симферополе. С этого же времени еженедельно в прямом эфире проводился штаб по водоснабжению.

Весной штаб отменили, но обязали чиновников каждую неделю докладывать ситуацию в формате брифинга. И вот тепе6рь решили, что в этом тоже нет необходимости: «Ситуация с водоснабжением населенных пунктов Крыма остается стабильной, управляемой. В связи с этим принято решение о прекращении проведения брифингов. При этом, все «горячие линии» и соцсети продолжат работать», – заявил сегодня первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Новик.

Правда, чиновник признал, что еще не во всех городах проблема решена: «Некоторые опасения вызывает Алушта. Запасов воды еще недостаточно. В связи с этим продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды».

На этой неделе в город планируют подать воду со стороны Ялты.

Напомним, Новик назначен руководителем ГУП «Вода Крыма» после отставки Владимира Баженова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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