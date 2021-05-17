В Крыму предприниматели похитили человека, чтобы поправить финансовые дела

В Крыму предприниматели решили поправить финансовые дела, похитив человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, трое приятелей, занимающиеся строительным бизнесом, познакомились с совладельцем одного из магазинов Симферополя и решили похитить его, чтобы получить выкуп. Они долго изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства

И вот ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по улице Ефремова в Севастополе, сообщники запихали его в автомобиль и «выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа. В салоне один из злоумышленников надел на потерпевшего наручники и приставил в бок пистолет, чтобы подавить сопротивление, – сообщили в ведомстве. – Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку их преступные планы были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по Республике Крым».

В Балаклавском районе автомобиль похитителей заблокировали сотрудники уголовного розыска УВД Севастополя и крымского подразделения МВД. Заложника освободили, а преступников задержали.

Им предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений (п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Подельники заключены под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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