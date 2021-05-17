Украинский банк заявил, что выплатил крымчанам 13% от суммы их вкладов

На Украине заявили, что «ПриватБанк», ушедший с территории Крыма в 2014 году после присоединения полуострова к России, вернул жителям РК 750 миллионов гривен. Это вклады, проценты и штрафы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои обязательства перед крымчанами банк оценил в 5,72 млрд гривен (исходя из данныъх на наоябрь 2014 года). 13% погашено по судебным искам.
Помимо этого на начало 2021 года в суды было подано требований на выплату депозитов на сумму более 1,2 млрд гривен.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 17.05.21
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