Украинский банк заявил, что выплатил крымчанам 13% от суммы их вкладов

На Украине заявили, что «ПриватБанк», ушедший с территории Крыма в 2014 году после присоединения полуострова к России, вернул жителям РК 750 миллионов гривен. Это вклады, проценты и штрафы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои обязательства перед крымчанами банк оценил в 5,72 млрд гривен (исходя из данныъх на наоябрь 2014 года). 13% погашено по судебным искам.

Помимо этого на начало 2021 года в суды было подано требований на выплату депозитов на сумму более 1,2 млрд гривен.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.21

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