Жителя Крыма придавило провалившейся крышей

Жителя Судака придавило провалившейся крышей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром: во время ремонта здания упали конструкции крыши, и мужчину завалило обломками.

Извлекать его из-под завалов пришлось спасателям.

Мужчину с помощью альпинистского снаряжения спустили со строящегося дома и передали медикам. Пострадавший госпитализирован.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 17.05.21

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