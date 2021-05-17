Жителя Крыма придавило провалившейся крышей

Жителя Судака придавило провалившейся крышей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром: во время ремонта здания упали конструкции крыши, и мужчину завалило обломками.
Извлекать его из-под завалов пришлось спасателям.
Мужчину с помощью альпинистского снаряжения спустили со строящегося дома и передали медикам. Пострадавший госпитализирован.
Судак, Олег Яковенко
Судак. Другие новости 17.05.21
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