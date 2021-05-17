Достраивать соборную мечеть в Симферополе будут за счет бюджета: соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал федеральному правительству и властям РК. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как уже сообщал «Новый День», проект оценен в 3,5 млрд рублей. Строить предполагалось на пожертвования. Открыть мечеть собирались в апреле 2020 года, однако уже в январе точную дату называть перестали, подтверждая только год – 2020 и заявляя, что в целом комплекс готов на 60%. Но комплекс так и не открыли.

18 марта 2021 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов во время общения президента с жителями Крыма сообщил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы, и пригласил Путина принять участие в церемонии открытия мечети. Президент согласился, и теперь поручил правительству РФ и властям Республики Крым помочь в завершении строительства. Отчитаться о выполнении поручения необходимо до 1 октября.

А предполагаемый срок открытия мечети – 2022 год.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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