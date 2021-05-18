В Крыму построят два новых водохранилища

В Крыму собираются построить два новых водохранилища. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам руководителя республики, острая фаза дефицита воды пройдена, серьезные проблемы остались лишь в Алуште. Поэтому одно из водохранилищ, объемом 8 млн кубометров, предназначается для этого города. Второе – для крымской столицы, его объем составит 15 млн кубов.

Сейчас ведутся работы по технико-экономическому обоснованию этих объектов.

Параллельно изучается возможность перенаправления воды, уходящей в море, в Счастливенское и Загорское водохранилища для нужд Ялты. При этом республиканские власти не отказались от идеи опреснения воды: Аксенов в очередной раз заявил, что установка в Ялте будет построена.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.05.21

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