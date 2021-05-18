Украинка вместе с детьми демонстративно выбросила паспорта, обругав страну и ее законы

Гражданка Украины демонстративно выбросила национальные паспорта после срыва путешествия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина с двумя детьми собиралась отправиться из Харькова в Стамбул. Но поездке все время что-то мешало: билеты пришлось покупать дважды, однако выехать в пункт назначения так и не удалось. Женщина выложила в Интернет видео, как она, понося нецензурными словами Украину и ее законодательство, не позволившее семье отправиться в путешествие, выбрасывает паспорт. Затем то же самое с грубыми комментариями проделывают ее малолетние дети.

«Женщина, похоже, станет очередным объектом травли «патриотов», – комментируют видео в соцсетях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.21

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