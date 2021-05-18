Крымские чиновники в очередной раз доверили нацпроект компании с сомнительной репутацией

Мусорный полигон в Крыму требует бдительного пригляда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии и природных ресурсов Крыма сообщило, что на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белогорске начались работы по рекультивации. Более того, там установлены камеры видеонаблюдения.

На сайте минприроды уточняется: «Теперь сотрудники минприроды Крыма, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также представители администрации Белогорска могут онлайн 24 часа в сутки отслеживать проведение работ по рекультивации полигона».

Чтобы предположить, что именно вызвало опасения кураторов рекультивации полигона, вспомним предшествующие события.

Рекультивация Белогорского полигона ТКО вошла в перечень мероприятий регионального проекта «Чистая страна» в составе одноименного федерального разедал национального проекта «Экология». В рамках финансирования этого нацпроекта и была выделена субсидия бюджету Белогорска.

Конкурс на выполнение работ был объявлен в марте текущего года. Предполагаемая первоначальная стоимость работ – 95 млн 573 тыс рублей. ООО «Экострой» из Саратова предложило выполнить работы за 90 млн 794 тыс. Только это предложение оказалось единственным, допущенным к конкурсу. Отвергнутые соперники жаловались в Федеральную антимонопольную службу, но жалоба была признана необоснованной.

Компания-подрядчик имеет уставный капитал 20 тыс рублей и трех постоянных сотрудников. В перечень видов ее деятельности многократно вносились изменения: компания прошла путь от оптовой торговли и остекления до налогового консультирования и научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Теперь основной вид деятельности – ликвидация последствий загрязнений и удаление отходов.

У компании есть в Саратове клон – тоже ООО «Экострой», сведения о котором налоговая признала недостоверными вскоре после того, как в «Экострое» – белогорском подрядчике сменились учредитель и гендиректор.

За время своего существования ООО «Экострой» заключило один договор поставок по закону о госзакупках (ФЗ-44) – в 2020 году, с минлеспромом Архангельсткой области – на

оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на землях лесного фонда. По результатам исполнения договора был составлен акт, из которого следует: подрядчик утверждал, что оказал услуг на 26 млн 653 тыс руб, а заказчик все перепроверил и насчитал только 19 млн 975 тыс руб. Экспертная комиссия, в частности, установила, что объемы кузовов грузовиков, которые якобы использовал «Экострой», не соответствуют техническим характеристикам указанных транспортных средств.

То есть крымские чиновники в который раз доверили нацпроект компании с неидеальной репутацией.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.05.21

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