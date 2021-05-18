В Ялте запретили строительные работы, список исключений велик

В Ялте устанавливается традиционный летний запрет на строительные работы. Соответствующее постановление подписала глава города администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все стройки ниже автомобильной дороги Симферополь – Ялта – Севастополь, Симферопольского и Южнобережного шоссе должны буть прекращены на период с 31 мая по 30 сентября 2021 года.

Запрет не распространяется на объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года», а также проекты, реализуемых за счет федерального, республиканского или местного бюджетов.

Продолжить строительные работы могут и участники инвестиционных соглашений или свободной экономической зоны, но «при наличии у них согласования администрации Ялты на осуществление строительных работ».

Кроме того, разрешены земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций и устранения аварий.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.05.21

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