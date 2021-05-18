В Крыму никак не могут достроить памятник жертвам депортации

В Крыму отмечают День памяти жертв депортации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми, в августе 1941 года, с полуострова вывезли всех немцев – 52 тысячи человек. В феврале 1942 аналогичная участь постигла итальянцев – около 1 тысячи.

В мае 1944 года со станции Сирень было вывезено более 75 тыс крымских татар, живших в окрестностях Севастополя, Бахчисарая, Алушты, и Ялты. Среди них были и цыгане, во время оккупации выдававшие себя за татар, чтобы избежать нацистской расправы.

Следом за ними – в июне 1944 – более 37 тысяч болгар, греков и армян.

Депортации подверглись и 4 тысячи представителей других национальностей.

18 мая 2015 года на железнодорожной станции Сирень была заложена памятная капсула и началось строительство памятника жертвам депортации. Открыть первую очередь мемориального комплекса планировалось ровно через год: на специальной площадке предполагалось установить старый вагон, похожий на те, в которых из Крыма увозили тысячи депортированных армян, болгар, греков, крымских татар, немцев.

Однако к маю 2016 года процесс с мертвой точки не сдвинулся.

Наконец, сегодня глава РК Сергей Аксенов заявил, что основная часть работ по строительству мемориального комплекса завершена. Вдаваться в подробности он не стал, лишь сообщил, что проект реализуется в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.

По информации Гос комитета по делам межнациональных отношений РК, работы выполнены на 85%. Полностью завершить строительство планируют к ноябрю 2021 года. Общая стоимость мемориального комплекса превышает 378 млн рублей.



Симферополь, Май, Лиана Макоба



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