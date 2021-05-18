Вода у берегов Крыма прогрелась до +18 градусов, но купаться пока рано

Морская вода у берегов Крыма прогрелась до +18 градусов, но начинать купальный сезон пока рано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее благоприятная температура для купания, по мнению ученых, – это + 20 и выше.

Находится в воде при температура ниже +17 не рекомендуется, так как можно получить переохлаждение организма. Многие считают комфортной воду от +18.

Именно до такого значения прогрелась вода в Керченском проливе. На сегодняшний день это самая теплая вода у крымских берегов. В Азовском море и у некоторых пляжей Севастополя зафиксирована температура +17.

В остальных курортных городах купаться пока рано: в Алуште и Евпатории вода прогрелась до +15, в Ялте и Черноморском – до +14, а в Феодосии – не выше +12.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.05.21

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