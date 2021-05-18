Постояли и испугались: мэр Киева решил, что Зеленский натравил на него СБУ

В дом мэра Киева Виталий Кличко наведались сотрудники СБУ. Градоначальник решил, что по его душу, так как несколько дней назад он публично обвинил администрацию президента Зеленского в давлении на власти Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в доме по улице Хмельницкого, где живет глава украинской столицы, проводились следственные мероприятия. Государственная фискальная служба утверждает, что обыски прошли в рамках уголовного дела об изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Речь идет о контрабанде, уклонении от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, сообщили в ведомстве.

Но Кличко уверен: приходили за ним – просто его не было дома.

«Сегодня с утра, каждое утро я тренируюсь, и поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь, – заявил мэр в эфире телеканала «Украина 24». – Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше».

Кстати, когда Кличко вернулся с тренировки, сотрудники СБУ все еще были в доме, но интереса к нему не проявляли. По словам самого мэра, они находились в квартире двумя этажами ниже, где живут «бывшие работники оперного театра».

«Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – сообщил Кличко, и резюмировал: силовики «решили сделать шоу», чтобы напугать именно его.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.21

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