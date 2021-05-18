Главгосэкспертиза РФ выдала заключение на проект яхтенной марины в Севастополе

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект создания яхтенной марины в Балаклаве.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, помимо обустройства марины, проект предусматривает реконструкцию Таврической и Назукинскую набережных с обустройством прогулочных пешеходных зон и велодорожек.

«Вдоль набережных разместят причалы и пирсы для яхт и маломерных судов, в том числе специальных, служебных, гостевых и резидентных, построят доковое сооружение, транспортно-технический блок и теплогенераторную, реконструируют административное здание, где помимо административных и офисных помещений будет работать туристско-информационный центр», – уточнили в пресс-центре. – На набережной Назукина модернизируют участок морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенный для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском порту Севастополь в Балаклаве. Кроме того, будут реконструированы два автомобильных моста и несколько участков дорог, модернизированы действующие и построены новые инженерные сети и сооружения, необходимые для снабжения марины.

Проектная документация разработана в АО «Стройгазмонтаж». Застройщик – ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Напомним, марину, рассчитанную на 600 судов, планируется построить в течение двух ближайших лет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.05.21

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