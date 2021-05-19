Севастополь лидирует в России по росту цен на продовольствие

Севастополь стал лидером России по росту цен на продовольствие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение года: с апреля 2020 года по апрель 2021 года стоимость продуктов питания выросла почти на 10%. Это самый высокий показатель в России. Лидирует город и росту цена на продовольствие с начала 2021 года – плюс 106,6%.

За последний месяц продукты питания подорожали на 2% – это второй результат в РФ.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.05.21

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