В Крыму от коронавируса умерли еще 5 крымчан

В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. 1 заболевший приехал из-за рубежа. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 42 тысячи 370 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 299 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.05.21

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