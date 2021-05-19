В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа

В Крыму ведутся разведывательные работы на двух новых месторождениях газа. Об этом сегодня сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», месторождения находятся на суше, запасы газа в них исчисляются миллиардами. Других подробностей чиновник не сообщил.

Судя по всему, одно из них находится в Ленинском районе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.05.21

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