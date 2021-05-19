В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа

В Крыму ведутся разведывательные работы на двух новых месторождениях газа. Об этом сегодня сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», месторождения находятся на суше, запасы газа в них исчисляются миллиардами. Других подробностей чиновник не сообщил.
Судя по всему, одно из них находится в Ленинском районе.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 19.05.21
Ученые требуют остановить строительство арт-резиденции «Таврида» в бухте Капсель. / Севастополь лидирует в России по росту цен на продовольствие. / В Крыму от коронавируса умерли еще 5 крымчан. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube