COVID-19 в Крыму все чаще принимает тяжелые формы

Коронавирус в Крыму все чаще принимает тяжелые формы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю (с 12 по 18 мая) COVID-19 диагностирован у 697 человек. При этом 385 заболевших пришлось госпитализировать, что составляет более 55% от вновь заразившихся.
Растет и тяжесть внебольничных пневмоний: из 825 заболевших за неделю госпитализированы 105 – это на 133% выше показателя предыдущей семидневки.
В данный момент 125 человек, госпитализированных с ковидом и пневмонией, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.05.21
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