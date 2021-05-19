Украина решила заставить иностранцев балакати на мові

Украина решила сделать мову языком международного общения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Украины поддержало концепцию «ласковой украинизации». По сути – это госпрограмма развития украинского языка, рассчитанная до 2030 года.

Отныне мова должна развиваться и функционировать как государственный язык во всех сферах общественной жизни.

Начиная с 2022 года сотрудники органов государственной власти должны будут общаться только на украинском языке. Мова должна получить статус языка межэтнического общения (пока эта роль в стране принадлежит русскому и английскому языкам).

В числе прочего, планируется заставить говорить на украинском иностранцев, живущих не только в Незалежной, но и за рубежом: «Для достижения цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим», – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Одновременно начинается наступление на иностранные языки, используемые в стране. Так, накануне экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими националистическими настроениями, заявила, что изучение иностранных языков препятствует построению самостоятельной украинской нации: «Английский делает из нас рабов-гречкосеев» – сообщила она.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.05.21

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