В Севастополе срочно эвакуировали студентов и сотрудников госуниверситета

В Севастополе пришлось срочно эвакуировать студентов и сотрудников госуниверситета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером неизвестные сообщили, что в одном из корпусов заложено взрывное устройство, но в каком конкретно здании – не уточнили. Поэтому были эвакуированы все, кто в это время находился в общежитиях, учебных и лабораторных корпусах.

Известно, что в общежитиях числится более 1 тысячи 600 человек, сколько всего было эвакуировано – пока не уточняется.

На месте работают спецслужбы.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.05.21

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