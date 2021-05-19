В Севастополе срочно эвакуировали студентов и сотрудников госуниверситета

В Севастополе пришлось срочно эвакуировать студентов и сотрудников госуниверситета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером неизвестные сообщили, что в одном из корпусов заложено взрывное устройство, но в каком конкретно здании – не уточнили. Поэтому были эвакуированы все, кто в это время находился в общежитиях, учебных и лабораторных корпусах.
Известно, что в общежитиях числится более 1 тысячи 600 человек, сколько всего было эвакуировано – пока не уточняется.
На месте работают спецслужбы.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 19.05.21
Украина решила заставить иностранцев балакати на мові. / COVID-19 в Крыму все чаще принимает тяжелые формы. / В Крыму ведутся разведывательные работы на новых месторождениях газа. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube