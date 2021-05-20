В США решили запретить признавать суверенитет России над Крымом

В США решили запретить федеральным ведомствам признавать суверенитет России над Крымом. Соответствующий законопроект одобрил комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона был внесен на рассмотрение в Палату представителей 8 февраля 2021 года.

Федеральным министерствам и агентствам будут запрещены любые действия, означающие или подразумевающие признание Крыма частью России, включая его воздушное пространство и территориальные воды.

Для вступления в силу документ должен также быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 19.05.21

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